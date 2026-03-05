Smottamenti a Butera, dem: "Dopo un mese tutto fermo"

"Una situazione che di certo non può essere ancora tollerata per molto", spiegano i dem

Butera. Dopo i recenti smottamenti che hanno portato anche alla chiusura di uno dei tratti viari, a Butera non si intravedono interventi da parte degli enti preposti. Una condizione segnalata dal Pd cittadino. "A un mese dalla frana che si è verificata lungo la sp8, nel tratto che dal centro storico porta al cimitero comunale, tutto è ancora fermo e immobile. L'amministratore comunale ha allertato tutti gli organi competenti a partire dalla Provincia, ma a oggi, a eccezione dal posizionamento delle transenne, nulla si muove. Intanto, i buteresi devono attendere il fine settimana per far visita ai propri cari al cimitero. Una situazione che di certo non può essere ancora tollerata per molto, anche perché il tratto di strada, ma sul versante basso, è interessato da lavori di rifacimento che non ne permettono la percorrenza. Inascoltati rimangono le note e le chiamate dell'amministrazione comunale mentre fa specie l'assordante silenzio sulla questione da parte di rappresentanti provinciali buteresi, forse in altre faccende affaccendati. Il Pd di Butera ha interessato della vicenda sia la segreteria provinciale del partito, nella figura del segretario Renzo Bufalino sia il consigliere provinciale Antonio Cuvato, il quale con solerzia è venuto a Butera per constatare il problema e a seguito di un incontro, alla presenza del sindaco, dell'assessore del Pd Inzisa, dell'assessore Donzella e del segretario cittadino del partito, La Placa, ha presentato un'interrogazione al governo provinciale, al fine di ottenere garanzie concrete per la soluzione immediata del problema", fanno sapere i dem. Una settimana fa, c'è stato un sopralluogo condotto dal senatore Pietro Lorefice. "Lo scorso sabato pomeriggio anche il senatore Lorefice, unitamente al consigliere provinciale, nonché sindaco di San Cataldo, Comparato, ha voluto verificare lo stato dei luoghi al fine di intraprendere le opportune azioni per ridare a Butera una importante arteria stradale, nonché una via di fuga nevralgica per la sicurezza della città", concludono i dem.