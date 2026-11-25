Smantellate 7 piazze di spaccio nel Palermitano, 10 misure cautelari

TERMINI IMERESE (PALERMO) (ITALPRESS) – Sette piazze di spaccio smantellate tra Termini Imerese, Campofelice di Roccella e Trabia. È il bilancio di un’operazione dei carabinieri del Reparto territoriale di Termini Imerese, che hanno eseguito un’ordinanza

TERMINI IMERESE (PALERMO) (ITALPRESS) – Sette piazze di spaccio smantellate tra Termini Imerese, Campofelice di Roccella e Trabia. È il bilancio di un’operazione dei carabinieri del Reparto territoriale di Termini Imerese, che hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di dieci persone (sette uomini e tre donne), accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra i destinatari anche due coppie di coniugi.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Termini Imerese, Erina Cirincione, su richiesta della Procura guidata da Angelo Vittorio Cavallo. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Manfredi Lanza, si sono basate su intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione e pedinamento e riprese di videosorveglianza.

Hanno consentito di ricostruire oltre 300 cessioni di cocaina, crack e hashish, il cui provento è stimato in 90 mila euro al mese. Nel mirino anche lo spaccio di droghe pesanti e leggere ai danni di minori. Per sei indagati è stato disposto il carcere, nella casa circondariale “Burrafato” di Termini Imerese. Un uomo è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per le altre tre persone, tutte donne, è scattato l’obbligo di permanenza domiciliare notturna oltre a quello di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini, tra marzo 2025 e aprile 2026, avevano già portato nel novembre 2025 a due arresti in flagranza e al sequestro di oltre 380 grammi tra crack, cocaina e hashish. Entrambi gli arrestati di allora sono anche tra i destinatari dell’ordinanza di oggi. In quell’occasione era stato individuato un magazzino nella zona bassa di Termini Imerese dove la cocaina veniva trasformata in crack, oltre a due abitazioni usate per tagliare e confezionare la droga.

Durante una perquisizione a carico di un altro indagato, all’epoca ai domiciliari, erano state trovate anche 18 cartucce di vario calibro e un coltello a serramanico. Per due indagati la posizione si è aggravata. Al primo è contestata anche un’estorsione: avrebbe preteso da un “cliente” il pagamento di dosi non saldate e, dopo reiterate minacce, si sarebbe fatto consegnare una moto da cross di valore pari al debito.

Al secondo viene contestato il furto di una moto, restituito al proprietario con il metodo del “cavallo di ritorno” dietro il pagamento di 500 euro. Durante l’esecuzione delle ordinanze sono stati sequestrati alcuni mezzi che sarebbero stati usati per lo spaccio. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda ed eventuali ulteriori responsabilità.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).