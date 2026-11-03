Smantellata piazza di spaccio nel Palermitano, sei misure cautelari

L'indagine ha restituito il quadro di una vera e propria piazza di spaccio, alimentata da cessioni reiterate e da una pluralità di soggetti

PALERMO (ITALPRESS) – I carabinieri di Cefalù hanno eseguito sei misure cautelari nell’ambito di un’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, nell’ambito di un’inchiesta sullo spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina, crack e hashish. In particolare, due indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre nei confronti di altri quattro sono stati disposti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, congiuntamente all’obbligo di dimora e alla permanenza domiciliare nelle ore notturne.

L’indagine ha restituito il quadro di una vera e propria piazza di spaccio, alimentata da cessioni reiterate e da una pluralità di soggetti; tra questi figuravano anche alcuni provenienti dal quartiere ZEN di Palermo, i quali raggiungevano Cefalù ed erano conosciuti come venditori di palloncini, attività alla quale, secondo la ricostruzione investigativa, si affiancavano le cessioni di sostanze stupefacenti. Particolarmente significativi, sotto questo profilo, sono stati anche i 6 arresti in flagranza eseguiti dai Carabinieri tra i mesi di febbraio e settembre 2026, tra cui figura quello di uno degli indagati, trovato in possesso di svariate dosi di cocaina e hashish.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).