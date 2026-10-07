Smaltimento plastica in sofferenza sull'isola, "a Gela e nei Comuni Srr4 nessuno stop"

In diverse aree dell'isola è stato necessario sospendere la raccolta. Cosa che non avverrà nei Comuni della Srr4

Gela. La gran parte degli impianti che in Sicilia consentono di smaltire la plastica sono saturi o quasi. Di conseguenza, in diverse aree dell'isola è stato necessario sospendere la raccolta. Cosa che non avverrà nei Comuni della Srr4. Infatti, il servizio sarà pienamente operativo a Gela così come a Niscemi, Butera, Sommatino, Piazza Armerina, Riesi, Mazzarino e Delia. Sono stati individuati siti alternativi e Impianti Srr, società che gestisce il servizio rifiuti sul territorio, sta sostenendo i costi ulteriori. "Il servizio di raccolta della plastica continua regolarmente negli otto Comuni della Srr4, nonostante le gravi difficoltà che stanno interessando in questi ultimi giorni il sistema regionale di conferimento e trattamento della plastica. Una soluzione resa possibile dall'impegno di Impianti Srr che, per garantire la continuità del servizio, si sta facendo carico anche dei maggiori costi derivanti dal conferimento presso strutture diverse da quelle normalmente utilizzate. Una scelta che consente di non scaricare sui cittadini le conseguenze dell'emergenza impiantistica e di mantenere attivo il servizio di raccolta della plastica, assicurando continuità alla raccolta differenziata", dice il presidente Srr Gianfilippo Bancheri, primo cittadino di Delia. Sull'isola, invece, la condizione generale è piuttosto complessa. "La situazione in Sicilia è invece particolarmente delicata. La saturazione degli impianti destinati al conferimento e al trattamento della plastica sta creando una situazione di forte criticità in diverse aree dell'Isola. Numerosi Comuni appartenenti alle varie Srr siciliane sono stati costretti a sospendere il servizio, invitando cittadini e utenze a non esporre i rifiuti in plastica, proprio perché non è possibile garantirne il successivo conferimento", spiega invece il manager Impianti Grazia Cosentino. Bancheri ha voluto ringraziare la struttura tecnica di Impianti Srr e la stessa Cosentino. "Un ringraziamento sentito va al manager Cosentino e al suo staff che grazie all'impeccabile servizio garantiscono ai cittadini un servizio regolare, anche in una fase di particolare difficoltà per il sistema regionale dei rifiuti, evitando interruzioni e disagi e continuando a garantire il corretto avvio a trattamento della plastica raccolta", conclude Bancheri.