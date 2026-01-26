"Situazione drammatica", Conti: "Stiamo facendo tutto il possibile"

Il numero degli sfollati è salito a circa 1.500

Niscemi. "Stiamo affrontando una situazione drammatica ma il sistema di monitoraggio della protezione civile va avanti". Il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, in serata, ha riferito che domani, in città, arriverà il capo della protezione civile nazionale. "Tutto ciò che c'è da segnalare potete comunicarcelo - ha proseguito - è una delle situazioni più gravi che si possano riscontare ma bisogna mantenere la calma. Stiamo verificando l'attivazione del metano e la rete idrica". Il numero degli sfollati è salito a circa 1.500. La frana avanza e intere aree, a ridosso del centro storico, sono zona rossa. Tante famiglie e residenti difficilmente potranno rientrare. Domani mattina, è prevista la presenza del presidente della Regione Renato Schifani. Anche il segretario nazionale dem Elly Schlein sarà in città.