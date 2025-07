Siti archeologici, Iv sostiene mozione Zappietro: "Piano complessivo e gestione a soggetti qualificati"

I renziani sono convinti che se non si cambia rotta, in fretta, il rischio è di avere ulteriori ricadute negative, anche economiche, perdendo qualsiasi aggancio alla rotta del turismo culturale

Gela. Il patrimonio artistico e storico della città, ormai da anni, fa fatica a essere veramente valorizzato e pienamente fruibile. Il caso dei due musei, ancora chiusi, è all'attenzione dell'amministrazione comunale ma certamente serve che la Regione e gli enti preposti diano un'accelerata netta. Il gruppo locale di Italia Viva sostiene le richieste portate in aula consiliare dal consigliere Alberto Zappietro. La mozione è stata approvata dal civico consesso. Il coordinatore cittadino Rochelio Pizzardi e quello provinciale Giuseppe Ventura, insieme agli esponenti renziani, ribadiscono quanto sostenuto da Zappietro. Nella mozione, infatti, si chiede alla Regione e al Parco archeologico di “intervenire immediatamente, adottando un piano straordinario di recupero e riapertura dei siti principali”. Per Iv è fondamentale dare applicazione piena alla legge regionale 20 del 2000, che consente di stipulare accordi con “soggetti qualificati”, dando in gestione i siti archeologici, coinvolgendo le realtà locali. Ancora, “attivarsi per stipulare accordi di collaborazione con associazioni, cooperative e altri soggetti del territorio, per garantire l’apertura e la manutenzione dei siti archeologici”. Infine, come indicato nella mozione, si deve puntare a “costituire un tavolo permanente di dialogo e coordinamento tra istituzioni, cittadini, associazioni e soggetti interessati, finalizzato alla definizione di un piano strategico di valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico della città”. I renziani sono convinti che se non si cambia rotta, in fretta, il rischio è di avere ulteriori ricadute negative, anche economiche, perdendo qualsiasi aggancio alla rotta del turismo culturale.