Sit-in opposizioni, "decuffarizziamo la Sicilia": progressisti insistono, "dimissioni Schifani"

Palermo. Arriva al culmine di giorni segnati dall'inchiesta su politica e appalti che ha al centro l'ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, accusato, tra le altre contestazioni, di aver pilotato affidamenti e incarichi nella sanità siciliana. Ha preso il via, davanti Palazzo d'Orleans, il sit-in indetto dalle opposizioni del fronte progressista. Ci sono tutti i riferimenti regionali, ma non solo, di partiti come Pd, M5s, Casa riformista, Avs, Controcorrente e PeR. Chiedono la "decuffarizzazione" della Sicilia e le dimissioni del presidente della Regione Renato Schifani, che ieri, ufficialmente, ha messo alla porta gli esponenti di governo della Dc, il partito rilanciato da Cuffaro. Al sit-in non mancano gli esponenti locali, dal vicepresidente Ars Nuccio Di Paola e fino al segretario regionale "PeR" Miguel Donegani. Ci sono inoltre dirigenti di "Casa riformista", come il renziano Giuseppe Perna. Il fronte è compatto, in presenza del segretario regionale dem Anthony Barbagallo e del parlamentare Ars, leader di "Controcorrente", Ismaele La Vardera. I progressisti fanno le prove di unità in un percorso che sicuramente si trova ad affrontare una tappa piuttosto inattesa, alimentata dall'inchiesta che ha travolto Cuffaro e quello che per gli inquirenti palermitani era "un sistema" piuttosto consolidato. Per l'opposizione, la politica deve stare fuori dalla sanità e il concetto era già stato ribadito ben prima dell'inchiesta in atto. Secondo i progressisti, tra l'indagine in atto e quelle che di recente hanno toccato pure il presidente Ars Gaetano Galvagno e altri assessori, il cammino del governo Schifani è da ritenersi concluso.