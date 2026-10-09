Sistemi bess per l'energia sul territorio, nuova richiesta per installare un impianto di accumulo

Da circa un anno, iniziano a concretizzarsi, per le aree locali, richieste di installazione e attivazione di sistemi bess, per l'accumulo elettrochimico a batterie

Gela. Ormai da anni, l'area locale è uno dei punti più richiesti per l'installazione di parchi agrofotovoltaici, destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono centinaia le autorizzazioni e i progetti passati al vaglio di ministero, Regione ed enti territoriali. Gli operatori agricoli lamentano, però, l'occupazione quasi capillare di terreni coltivabili. Da circa un anno, iniziano a concretizzarsi, per le aree locali, richieste di installazione e attivazione di sistemi bess, per l'accumulo elettrochimico a batterie. Proprio lo scorso anno, fu autorizzato un impianto, previsto nell'area industriale di Brucazzi. Nelle prossime settimane, a Palazzo di Città, si terrà la conferenza di servizi per vagliare un altro progetto dello stesso tipo ma di portata maggiore, fino a 120 Mw. L'area nella quale dovrebbe sorgere è quella di Piano Corallo. L'iter è stato attivato da una società che ha sede legale a Milano, la "Ospc Bess 13 srl". E' il Suap comunale che dovrà occuparsi di valutare la documentazione tecnica. I sistemi bess consentono di immagazzinare energia prodotta da fonti rinnovabili, per poi rilasciarla quando ce ne più bisogno, durante picchi di richiesta, limitando sprechi. Questo tipo di installazioni è sempre più diffuso, per avere fonti certe destinate alla rete elettrica, pure in momenti di consistente domanda. Per molti, è uno dei passaggi nel percorso della transizione energetica.