"Sistema sanitario cittadino da migliorare", autonomisti confermano: "Saremo alla manifestazione"

Sono tutte ragioni che portano alla presenza sabato alla manifestazione

Gela. Come abbiamo riferito, sulla scorta delle parole del dirigente locale Ugo Costa, l'Mpa sarà presente al corteo per il potenziamento della sanità cittadina, in programma sabato mattina. Una scelta, sul solco della mobilitazione avviata dall'amministrazione comunale, della quale gli autonomisti sono parte, pienamente ribadita dal coordinamento del partito. Per gli autonomisti, il sistema sanitario è da migliorare. "Ribadiamo con forza che la difesa e il rafforzamento della sanità pubblica rappresentano una priorità per tutti i nostri territori. Abbiamo bisogno di un sistema sanitario più vicino ai cittadini, più efficiente e soprattutto più rispondente alle specifiche esigenze delle comunità locali. Perché i territori non sono tutti uguali e le risposte sanitarie non possono essere costruite attraverso un unico modello distante dalle realtà locali. Servono strutture adeguate, personale sufficiente, reparti efficienti, servizi territoriali potenziati, liste d’attesa più brevi e strumenti diagnostici e tecnologici all’altezza delle necessità. Occorre garantire a ogni cittadino la possibilità di curarsi nel proprio territorio, riducendo il ricorso alla mobilità sanitaria e i disagi per le famiglie. L’Mpa è da sempre il movimento dei territori, dell’autonomia e dei diritti dei cittadini. E l’autonomia significa anche poter costruire una sanità capace di ascoltare le comunità, conoscere i loro bisogni e organizzare le risposte in funzione delle loro reali necessità. La sanità pubblica non può essere considerata soltanto una voce di bilancio: è un investimento sulla qualità della vita e sulla dignità delle persone", spiegano dal coordinamento del partito. Sono tutte ragioni che portano alla presenza sabato alla manifestazione. "Per questo continueremo a sostenere una sanità pubblica forte, moderna, accessibile e realmente vicina ai territori. La sanità non ha bisogno di essere uguale ovunque: ha bisogno di garantire a tutti gli stessi diritti, rispondendo alle diverse esigenze di ogni territorio. Continueremo a tenere viva l’attenzione sulla nostra realtà e la manifestazione di sabato, alla quale parteciperemo convintamente, vuole ribadire la necessità di un costante impegno da parte di tutti gli attori coinvolti, istituzioni locali, vertici Asp e Regione, per garantire la certezza di cure adeguate per i cittadini e condizioni di lavoro idonee per gli operatori sanitari", concludono gli autonomisti.