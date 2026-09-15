Siracusa-Gela è anche Cacciola contro Comandatore: "Per me Gela sarà sempre casa"

Derby che si accende dopo tanti anni. Il tecnico catanese non nasconde l'emozione. "Un anno e mezzo eccezionale, il Gela non sarà mai un semplice avversario"

Gela. E’ un derby che ritorna dopo tanti anni, dai tempi della serie C. Siracusa e Gela si affrontano domani sera alle 20,30 allo stadio Nicola De Simone. Dopo il successo sul Castrum Favara i biancoazzurri tornano in campo già domani per la terza giornata di campionato. La squadra di Fabio Comandatore recupera il centrocampista Cessay, che sarà regolarmente tra i convocati. Possibili alcune novità rispetto alla partita di domenica scorsa. La buona prestazione di Di Stefano potrebbe garantirgli un posto da titolare. A farne le spese potrebbe essere uno dei due attaccanti. Sull’altra panchina c’è Gaspare Cacciola, che ha lasciato un pezzo di cuore a Gela. “Mi emoziono solo all’idea – ha ammesso Cacciola a Bar Sport – Gela per me significa tanti ricordi belli. La finale con il Canosa è stata l’apoteosi, poi nel calcio succede che i rapporti si chiudono ma l’affetto della gente non finirà mai. Siracusa e Gela si somigliano per passione, blasone e competenza. Abbiamo iniziato bene e cercherò di dare un dispiacere alla mia ex squadra. Il Gela è una squadra giovane ma con elementi esperti. Sono sicuro che farà bene”.

Fabio Comandatore è fiducioso. Ritiene eccessive le critiche per il brutto primo tempo dei suoi ragazzi. “C’era tensione ed il pallone scottava tra i piedi – ha detto – a fine primo tempo ho detto di giocare liberi, con coraggio, senza pensare troppo a qualche critica di troppo che arrivava da dietro la panchina. La curva è stata eccezionale. Moduli? E’ tutto relativo. I ragazzi danno tutto in campo e serve tempo per affinarci. Siamo alla seconda giornata. Serve pazienza, lavoro, sacrificio e fiducia”.

Le due tifoserie sono gemellate. Si prevede una buona cornice di pubblico.