Più di novantamila euro nella disponibilità di un giovane, sospetti su provenienza: caso in giudizio

Per la procura, non è da escludere che il denaro possa essere frutto di attività illecita

Gela. Gli investigatori posero la loro attenzione sul giovane Giuseppe Peritore, poco più che ventenne ma già con precedenti penali, anche per tentato omicidio. Venne disposto il sequestro preventivo di somme di denaro, per un totale superiore ai novantamila euro. Gli accertamenti degli inquirenti riguardarono anche preziosi, rinvenuti durante i controlli. Fatti che hanno portato il giovane davanti al giudice del tribunale, insieme a una familiare. Per la procura, non è da escludere che il denaro possa essere frutto di attività illecita. I giudici di Cassazione confermarono il sequestro preventivo, sottolineando nelle motivazioni un possibile collegamento tra il denaro e un "precedente delitto” anche sulla scorta “dell’accertato collegamento tra Peritore e ambienti deliquenziali dimostrato da precedenti condanne per il coinvolgimento in traffici di stupefacenti”, così scrissero. I due imputati sono difesi dagli avvocati Carmelo Tuccio e Davide Limoncello. Secondo le difese, quel denaro non avrebbe alcuna provenienza illecita. I pm invece sono certi che ci sia un'evidente sproporzione tra la disponibilità economica e le attività del giovane. In aula, si tornerà la prossima settimana.