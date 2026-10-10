Quotidiano di Gela

Incidente sul lavoro per un operaio dell'indotto Enimed, trasferito in elisoccorso

Ha riportato diverse ferite

A cura di Redazione Redazione
10 ottobre 2026 11:27
Incidente sul lavoro per un operaio dell'indotto Enimed, trasferito in elisoccorso - L'area del centro direzionale Enimed
L'area del centro direzionale Enimed
Gela
Cronaca
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Gela. Un operaio dell'indotto locale di Enimed, dipendente di un'azienda esterna, ieri è precipitato dal tetto di un capannone, nel sito di Ponte Olivo. Ha riportato diverse ferite. Le sue condizioni sono apparse gravi ed è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale “Sant'Elia” di Caltanissetta, dove è stato stabilizzato. Poi, è stato collocato in un'altra struttura sanitaria. Il suo quadro clinico viene monitorato con attenzione.

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