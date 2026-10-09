Scatta l'allerta meteo in città, "massima attenzione da questa notte": previste piogge consistenti

Bisognerà prestare particolare attenzione

Gela. Tra questa notte e domani, sono previste condizioni meteo avverse in città. Il sindaco Terenziano Di Stefano raccomanda a tutti i cittadini la massima prudenza nella notte tra oggi, 9 ottobre, e domani, 10 ottobre. Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 invita a rimanere a casa, uscendo esclusivamente in caso di estrema e inderogabile necessità. Bisognerà prestare particolare attenzione ed evitare: i sottopassi, via Venezia, via Settefarine, via Butera, il lungomare Federico II di Svevia, la zona di Spinasanta e quella di Borgo Manfria. Sono possibili allagamenti e situazioni di pericolo.