Siracusa-Gela Basket, Cipolla: “La squadra venderà cara la pelle”

Prima trasferta stagionale per il Gela Basket, che uscirà per la prima volta dalla propria tana per fare visita al Siracusa.

Gela. Prima trasferta stagionale per il Gela Basket, che uscirà per la prima volta dalla propria tana per fare visita al Siracusa. Ci si aspetta che gli aretusei, inaspettatamente sconfitti all’esordio sul campo del Gravina, siano carichi di motivazioni, visto e considerato anche che dinanzi a sé troveranno una delle candidate per la vittoria del girone. Da tenere particolarmente d’occhio tra le fila dei padroni di casa Simone Ciccarello, autore al debutto stagionale di 18 punti, mentre tra i biancazzurri l’uomo parso più in forma è Stipe Jelic, che ha deliziato il PalaLivatino mettendo a referto 22 punti.

“Siracusa è una buona squadra, l’anno scorso è stata la rivelazione del campionato centrando il quinto posto in regular season - dichiara il massimo dirigente Fabio Cipolla - vanta un roster di livello e gioca in un campo difficile con un pubblico particolarmente caloroso, ma sono sicuro che la squadra venderà cara la pelle”.