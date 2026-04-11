Sinner vola in finale a Montecarlo, battuto Zverev in due set

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Jannik Sinner è in finale al"Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" della stagione, il primo sul "rosso", dotato di un montepremi totale pari a 6.309.095 euro. Il f...

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Jannik Sinner è in finale al

"Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" della stagione, il primo sul "rosso", dotato di un montepremi totale pari a 6.309.095 euro. Il fuoriclasse altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e del tabellone, ha avuto la meglio sul tedesco Alexander Zverev, n.3 Atp e terza forza del seeding, in due set con il punteggio di 6-1 6-4, maturato in un'ora e 22 minuti di gioco. Si tratta della prima finale sulla terra rossa del Principato per il 24enne di Sesto Pusteria, che aveva perso le due semifinali precedenti nel 2023 (contro Rune) e nel 2024 (contro Tsitsipas). "Sono molto felice, siamo arrivati qui cercando risposte. Ogni giorno, ogni gara è diversa ma oggi mi sono sentito molto solido fin dall'inizio. E quando sei in vantaggio di un break subito, questo cambia l'inerzia del match", le prime parole di Sinner dopo la vittoria. "La mia è stata una prestazione molto solida, ho cercato di impostare il gioco così come volevo. Domani cercheremo di fare il meglio possibile", ha aggiunto Sinner, che domani, nella sfida per il titolo, attende il vincente dell'altra semifinale tra il monegasco e padrone di casa Valentin Vacherot e lo spagnolo Carlos Alcaraz, leader della classifica mondiale e del tabellone. "Valentin continua a mostrare quello di cui è capace, ma Carlos è favorito. Se vince? Non vedo l'ora, è il motivo per cui mi alleno e mi preparo. Avere una gara prima del Roland Garros contro di lui mi serve, non ho nulla da perdere", ha concluso l'azzurro, reduce dal Sunshine Double, la doppietta conquistata nei Masters 1000 statunitensi di marzo sul cemento di Indian Wells e Miami.

- foto Ipa Agency -

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