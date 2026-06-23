Sinner numero 1 del mondo per la 77^ settimana

ROMA (ITALPRESS) - Jannik Sinner è alla 77esima settimana della carriera da numero 1 del mondo. Il tennista altoatesino, in attesa di esordire lunedì prossimo a Wimbledon, dopo la "strana" uscita di s...

ROMA (ITALPRESS) - Jannik Sinner è alla 77esima settimana della carriera da numero 1 del mondo. Il tennista altoatesino, in attesa di esordire lunedì prossimo a Wimbledon, dopo la "strana" uscita di scena al secondo turno del Roland Garros, guida ancora la classifica Atp, sempre davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz e al tedesco Alexander Zverev. Anche Flavio Cobolli trova spazio nella top ten: il romano è stabile in decima piazza. Un solo cambiamento nelle zone alte della classifica internazionale: il russo Daniil Medvedev scende dal settimo al nono posto, con il serbo Novak Djokovic sempre ottavo. Guadagna invece due posizione lo statunitense Taylor Fritz, che balza dal nono al settimo posto grazie alla finale centrata ad Halle.

Sempre otto gli azzurri nella top 100: dietro a Sinner e Cobolli, trovano posto Lorenzo Musetti, 15esimo, e Luciano Darderi, 16esimo. A ruota ecco Matteo Arnaldi, 35esimo, e Matteo Berrettini, 49esimo. Poco più dietro Mattia Bellucci, 65esimo, e Lorenzo Sonego, 72esimo.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 13.450 (--)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 9.460 (--)

3. Alexander Zverev (Ger) 7.190 (--)

4. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.440 (--)

5. Ben Shelton (Usa) 4.160 (--)

6. Alex De Minaur (Aus) 4.110 (--)

7. Taylor Fritz (Usa) 3.915 (+2)

8. Novak Djokovic (Srb) 3.760 (--)

9. Daniil Medvedev (Rus) 3.580 (-2)

10. Flavio Cobolli (Ita) 3.460 (--)

Così gli altri italiani:

15. Lorenzo Musetti 2.325 (--)

16. Luciano Darderi 2.300 (+1)

35. Matteo Arnaldi 1.336 (-1)

49. Matteo Berrettini 985 (--)

65. Mattia Bellucci 876 (+9)

72. Lorenzo Sonego 833 (-7)

128. Francesco Maestrelli 480 (-4)

130. Stefano Travaglia 464 (+2)

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).