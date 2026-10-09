"Sindaco su sanità sempre dalla parte della città", Sincero: "FI eviti difese personali o familiari"

Agli azzurri Sincero suggerisce di non farne un campo politico addirittura "personale"

Gela. La decisione del Tar Palermo, che ha sospeso gli effetti dell'ordinanza del sindaco Terenziano Di Stefano che imponeva ad Asp un potenziamento urgente dell'ospedale Vittorio Emanuele, ha spinto il centrodestra a contestare la linea del primo cittadino, impegnato insieme alla sua coalizione in una lunga vertenza sanità. I forzisti ritengono, come abbiamo riferito, che Di Stefano stia solo creando un antagonismo esasperato, con continui attacchi al management Asp. "Non mi sorprende di certo che Forza Italia difenda a spada tratta il management Asp - dice il consigliere comunale di "Una Buona Idea" Davide Sincero - mi dispiace invece che lo faccia a discapito di un'intera città. La manifestazione del 3 ottobre e il lungo sit-in davanti all'ospedale hanno fatto emergere con estrema chiarezza le difficoltà della nostra struttura sanitaria e soprattutto la non volontà a porre rimedio, visto che a oggi la situazione non è per nulla migliorata". Agli azzurri Sincero suggerisce di non farne un campo politico addirittura "personale". "Il sindaco, nella sua battaglia, ha difeso e continua a difendere un intero territorio e lo fa in tutti i modi e attraverso tutti i canali, purtroppo dalla Regione non abbiamo mai avuto nessuna risposta e la dimostrazione è il disatteso appuntamento dell'assessore Marcello Caruso. Invito i componenti di Forza Italia - aggiunge Sincero - a spendersi al fine di tutelare la situazione del nostro ospedale e a mettere da parte interessi personali o familiari che li costringono a stare sempre dalla stessa parte". Evidente il rimando del consigliere al ruolo del parlamentare Ars FI Rosetta Cirrone Cipolla, sorella del direttore sanitario del "Vittorio Emanuele" Alfonso Cirrone Cipolla.