"Sindaco riconosce importanza Pd, migliorare servizio pulizia", dem: "Riequilibrio giunta, pronti a supportare centrosinistra"

Sul fronte più squisitamente politico, qualche nodo si intravede ma i dem vogliono stare nel progetto

Gela. I dem seguono il “modello Gela” anche se confermano che andranno “riequilibrati i rapporti di rappresentanza in giunta”. I dirigenti del partito, al termine del vertice tenuto insieme al sindaco, non esprimono posizioni inattese. “Durante l’incontro il sindaco ha inteso apprezzare il ruolo importante del Pd sia in giunta con i suoi due assessori e il vicesindaco, che in consiglio comunale con i sei consiglieri tra i più numerosi del civico consesso, ritenendo il ruolo del Pd fondamentale per il prosieguo della vita dell’amministrazione comunale. Il Pd ha riconosciuto al sindaco e alla sua amministrazione un ruolo di protagonista anche durante questa estate con risultati molto apprezzati dai cittadini, ma anche da chi è arrivato da città vicine”, si legge in una nota. Miglioramenti se ne possono fare ma ci sono aspetti che per i dem rispettano il programma concordato. “Si sono approfondite le lacune che persistono nel servizio reso dalla Srr, malgrado gli sforzi profusi dall’assessore al ramo. All'azienda va richiesta una maggiore efficacia nel servizio di pulizia del centro urbano così da rendere la città ancora più curata, con maggiore attenzione alle periferie e alle frazioni balneari. Si sono apprezzate le attività dei cantieri avviati per sessanta milioni di euro. Il recupero dei finanziamenti del Pnrr che il governo Meloni ci aveva inopinatamente sottratto, chiedendo di gestire altri finanziamenti come quelli per la rigenerazione dello Stadio Presti e il nuovo impianto multifunzionale di Macchitella. Il Pd ha ribadito al sindaco l’importanza di procedere al più presto con l’approvazione del bilancio, che è la nostra battaglia fondamentale utilizzando anche la norma Speziale sulla gestione di parte delle royalties per consentire il riequilibrio e ottenere così al più presto l’approvazione dello strumento finanziario sia in consiglio comunale che nei passaggi successivi ministeriali”, aggiungono i democratici. Sul fronte più squisitamente politico, qualche nodo si intravede ma i dem vogliono stare nel progetto. “Il sindaco ha poi proposto subito dopo l’approvazione del bilancio una riunione dei partiti di centrosinistra che sostengono l’amministrazione, con la partecipazione dei livelli provinciali e regionali, allo scopo di raggiungere un accordo politico più ampio che consolidi, a partire dalla nostra esperienza, il centrosinistra con lo scopo di traguardare sia i prossimi appuntamenti elettorali che le elezioni regionali e la ricandidatura di Di Stefano alle amministrative del 2029. Il Partito Democratico pur ribadendo la sua richiesta di riequilibrare i rapporti di rappresentanza nella giunta sosterrà la proposta del sindaco di consolidare il centrosinistra in città”, precisano i dirigenti. Subito dopo la festa patronale, si dovrebbe procedere all'inaugurazione del cantiere della rete fognaria, a Manfria, altro punto dirimente nella progettualità sostenuta dal Pd.

In foto il capogruppo Orlando, il vicesegretario Ferro e il consigliere Alabiso