"Sindaco e amministrazione stanno facendo tanto", Licata: "Civici in giunta? Non è una priorità"

Gela. La maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano non può che rivedersi nei passi mossi, anche in settimana, compreso quello che ha portato all'approvazione in giunta del bilancio stabilmente riequilibrato. I civici di “Una Buona Idea”, sia in municipio sia fuori dal palazzo, seguono pedissequamente le evoluzioni in atto. “Il bilancio, ma non solo, è una prova evidente del lavoro che è stato fatto in questo anno di governo della città – spiega il segretario di “Una Buona Idea” Rino Licata – non era semplice, soprattutto con la situazione che ci siamo trovati davanti. Invece, man mano, il lavoro fatto dal sindaco, dall'amministrazione e dagli uffici, ha determinato un risultato molto importante. Adesso, attendiamo il parere dei revisori e il voto del consiglio comunale. Non dimentichiamo, inoltre, quanto fatto per aprire “Macchitella lab”. L'impiantistica sportiva sta migliorando, come dimostra lo stadio Presti. Si sta fancendo tanto e dobbiamo proseguire”. Licata, già mesi addietro, si trovò d'accordo con la scelta di Di Stefano, ovvero posticipare l'eventuale valutazione politica interna alla maggioranza, dando priorità al bilancio e ad altre scadenze impellenti. “E' stato giusto andare avanti così – continua – dopo l'approvazione del bilancio, sarà il momento di sedersi intorno a un tavolo, insieme a tutta la maggioranza, proprio per valutare come andare avanti e definendo le prossime strategie, politiche e amministrative”. I civici, la prossima settimana, terranno una riunione interna, in presenza del gruppo consiliare. Un raffronto che è ormai un'abitudine consolidata, a maggior ragione in una fase non di semplice passaggio ma in predicata di sviluppi per il “modello Gela”. Licata è piuttosto chiaro pure quando il tema è quello di una possibile rivisitazione della giunta. “Se ci venisse chiesto di indicare un assessore? Ci confronteremo con tutto il gruppo per scegliere il profilo più adatto. Devo dire – conclude – che non è comunque un tema per noi decisivo. Siamo una maggioranza compatta e per quanto mi riguarda ho sette assessori e mi riconosco a pieno nella loro azione amministrativa”. Ai civici, a loro volta in un periodo di trasformazione sul territorio, con il progetto della rete diffusa, pare interessare principalmente il rafforzamento dell'unità interna alla coalizione, di modo da saldare ancora di più l'azione del sindaco, loro diretta espressione.

In foto il sindaco Di Stefano e il segretario di "Una Buona Idea" Rino Licata