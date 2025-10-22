Sindacato di strada, Flai nei punti di raccolta dei braccianti in città

Le iniziative del sindacato

Gela. Nell’ambito della campagna della Flai Nazionale "Diritti in Campo con le Brigate del lavoro", che si svolgerà in Sicilia dal 20 al 24 ottobre, anche in provincia si terranno iniziative di sindacato di strada. La campagna inizierà con la partecipazione di un folto gruppo di dirigenti nazionali, regionali e provinciali della Flai Cgil, nel pomeriggio del 22 ottobre, alla visita nell'azienda agricola confiscata alla mafia, affidata all’associazione “I Girasoli”, per il riutilizzo a fini sociali, in contrada Arenella a Caltanissetta. Il 23 ottobre ore 18 ci sarà la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa con la Società Cooperativa Sociale “Opera Prossima” a Niscemi. Il protocollo prevede di favorire la tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati, prevenire ogni forma di sfruttamento lavorativo e lavoro minorile nel settore agricolo, promuovere l’inserimento sociale, educativo e lavorativo dei giovani migranti in conformità alle leggi italiane e costruire una rete territoriale stabile tra Flai, Opera Prossima e istituzioni. Il 24 ottobre, alle 5 del mattino, la tipica attività di sindacato di strada, arriverà nei punti di raccolta dei lavoratori, a Gela. Sempre il 24 Ottobre alle ore 11 ci sarà la chiusura delle attività con la deposizione di fiori nel luogo dove è stato ucciso Adnan Siddique, il giovane pakistano barbaramente ammazzato per aver difeso i suoi connazionali, in via San Cataldo 10 a Caltanissetta.