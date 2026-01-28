"Sincero non faccia populismo inutile", Dc: "Stia più attento alla maggioranza e a chi è uscito dall'aula"

Non solo l'opposizione di centrodestra ma pure la stessa maggioranza ha fatto registrare vuoti fra i banchi d'aula

Gela. Un'opposizione di centrodestra che, lasciando l'aula consiliare, in serata, mentre si discuteva il regolamento sulle sponsorizzazioni, ha dimostrato di “mancare di maturità”. Il consigliere civico Davide Sincero lo ha voluto rimarcare sul finire della seduta, chiusa in anticipo per mancanza di numero legale. Non solo l'opposizione di centrodestra ma pure la stessa maggioranza ha fatto registrare vuoti fra i banchi d'aula. “Quando il consigliere Sincero fa un certo tipo di affermazioni – dice il consigliere Dc Armando Irti – dovrebbe anche valutare che ognuno di noi può avere impegni lavorativi improrogabili, come nel mio caso, dato che da vigile del fuoco l'emergenza a Niscemi ha la priorità. Altri consiglieri di opposizione hanno lasciato anticipatamente l'aula per ragioni personali. Sincero dovrebbe evitare di esporsi con un populismo fine a sé stesso”. Irti e l'altro consigliere Dc Giuseppe Guastella ribadiscono che l'opposizione ha sempre dimostrato di esserci davanti ad atti importanti per la città. “Sincero dovrebbe porre maggiore attenzione – aggiungono Irti e Guastella – a ciò che accade in maggioranza. C'erano diverse assenze nei gruppi che stanno con il sindaco. Peraltro, il consigliere Giorrannello ha lasciato l'aula, pur sapendo che la sua presenza sarebbe stata fondamentale per mantenere la soglia del numero legale. Probabilmente, la maggioranza i problemi ce li ha a casa propria ma cerca di far passare per irresponsabili i consiglieri di opposizione e questo non lo accettiamo”.