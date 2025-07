"Sinapsi", sì della Regione all'acquisizione delle aree: concluso vertice in assessorato

"Sinapsi" si porra' in linea con "Macchitella lab", ex casa albergo Eni che a breve riaprirà i battenti, come punto per la formazione universitaria

Gela. L'assenso atteso dall'assessorato regionale è stato confermato questa mattina, nel corso di una riunione che negli uffici palermitani ha permesso di fare il punto sul progetto del polo tecnologico "Sinapsi". C'è il via libera all'acquisizione delle aree, in contrada Brucazzi, per l'ente comunale. Gli atti sono stati già predisposti e il sì è pervenuto in presenza dell'assessore alle attività produttive Edy Tamajo. Il sindaco Di Stefano e tutte le parti, compresi i riferimenti legali di ex Asi e Irsap, hanno esaminato l'intera vicenda. Un provvedimento regionale aveva aperto la strada. Di Stefano, a conclusione dell'incontro, ha parlato di "una giornata storica". Il primo cittadino punta parecchio sul polo delle nuove tecnologie, nel progetto insieme a Sicindustria e Università Kore. Eni ha dato un parere favorevole allo sblocco di fondi per dieci milioni di euro, dalle compensazioni. Altrettanti sono già stati finanziati dal ministero. L'iter per il passaggio delle aree e l'acquisizione, da coprire con una parte degli stanziamenti ministeriali, dovrebbe delinearsi nell'arco di circa venti giorni. Il progetto "Sinapsi" sarà poi presentato in consiglio comunale. Di Stefano ha voluto mettere nero su bianco, proprio in presenza dell'assessore regionale. "Sinapsi" si porra' in linea con "Macchitella lab", ex casa albergo Eni che a breve riaprirà i battenti, come punto per la formazione universitaria.