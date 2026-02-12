"Sinapsi", giunta approva la variazione di bilancio: garantite le somme per l'acquisto dell'area

I fondi, trasferiti dall'università Kore, serviranno ad acquistare l'area e a coprire le spese notarili

Gela. Le somme, per oltre 480 mila euro, erano già state trasferite dall'Università Kore di Enna a Palazzo di Città. Servono per l'acquisto definitivo dell'area, in contrada Brucazzi, destinata a ospitare il polo delle nuove tecnologie "Sinapsi", attualmente di proprietà ex Asi. Il dissesto municipale rende però necessario procedere con una variazione di bilancio, come avevamo già riportato. La giunta ha approvato il relativo provvedimento, che era già atteso in consiglio comunale. Questa mattina, il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori hanno dato l'assenso finale, approvando la delibera. I fondi serviranno ad acquistare l'area e a coprire le spese notarili. L'intero polo tecnologico, per un totale di venti milioni di euro (dieci finanziati dal ministero e altrettanti dalle compensazioni Eni) rimarrà di proprietà dell'ente comunale, come spiegato dai referenti della Kore, università capofila del progetto, che ha tra i partner anche Sicindustria e la stessa Eni. I fondi erano stati previsti nella quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Senza la variazione di bilancio, il rischio era di non poter incamerare le somme e perdere la possibilità di andare avanti per la realizzazione di un polo tecnologico che l'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Di Stefano, vede come spunto concreto per la ricerca e per investimenti sul territorio.