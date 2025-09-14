Simeone regala i tre punti al Toro, Roma ko all’Olimpico

ROMA (ITALPRESS) - Un passo indietro della Roma. Uno, gigantesco, in avanti del Torino che batte i giallorossi 1-0 all'Olimpico grazie ad una magia di Simeone e conquista la sua prima vittoria stagion...

ROMA (ITALPRESS) - Un passo indietro della Roma. Uno, gigantesco, in avanti del Torino che batte i giallorossi 1-0 all'Olimpico grazie ad una magia di Simeone e conquista la sua prima vittoria stagionale, dopo aver collezionato appena un punto in due gare. Primo ko per Gasperini nella sua nuova avventura nella Capitale, dove Soulè e compagni non perdevano da diciotto gare ufficiali. In uno stadio sold out, il tecnico di Grugliasco spiazza tutti: Ferguson e Dovbyk restano in panchina. Dal 1' c'è spazio per Dybala ed El Aynaoui, entrambi alla prima da titolare in stagione. La mossa però non paga e l'esperimento dura infatti solo quarantacinque minuti, con l'argentino e il marocchino (fresco anche di esordio nella sua nazionale) che rimangono negli spogliatoi all'intervallo. Le principali occasioni del primo tempo arrivano da calcio da fermo. Al 12' Svilar mette le mani sul colpo di testa di Maripan sugli sviluppi di un corner. Per la Roma, sempre da calcio d'angolo, ci provano prima Mancini (34') e poi Hermoso (46'), senza però impensierire Israel. Con Ferguson e Baldanzi in campo nella ripresa, la Roma occupa meglio l'area. L'ex Empoli calcia male al 54', mentre l'irlandese non trova la porta due minuti dopo con un tocco su suggerimento di Wesley. A sbloccare il risultato però è il Torino al 59'. Fa tutto o quasi Simeone che orchestra la ripartenza e va a riprendersi il pallone dopo un bel lavoro di Ngonge: dal limite dell'area il Cholito conclude con un destro a giro che non lascia scampo a Svilar. E' l'ultima giocata di Simeone, che lascia il posto ad Aboukhlal, vicino al gol al 66' con un sinistro di prima intenzione che trova la grande risposta d'istinto di Svilar. Il portiere giallorosso si ripete all'82' sul piattone di Vlasic. La Roma resta a galla, ma non riesce ad alzare i ritmi. Le ultime occasioni ce l'hanno Pisilli e Soulè: il primo sbatte su Israel, il secondo va solo vicino al secondo palo col mancino. Alla fine è festa Toro. Gasperini si avvicina nel peggiore dei modi al suo primo derby della Capitale, in programma domenica prossima alla stessa ora (12:30).

