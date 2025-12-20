Una lunga scia di furti e danneggiamenti, giudizio immediato per un giovane

Secondo gli investigatori, quando non trovava nulla da rubare, danneggiava le attività

Gela. E' accusato di diversi furti e danneggiamenti, concentrati nella zona di Macchitella. E' stato disposto il giudizio immediato per il venticinquenne Nicolas Cavaleri, attualmente agli arresti domiciliari per questi fatti. I pm della procura e i poliziotti, lo scorso ottobre, arrivarono a lui, contestandogli furti in due circoli del tennis, in un bar e in un altro eserczio commerciale, tutti ubicati tra Macchitella e la rotonda est. Avrebbe portato via denaro ma anche tablet, consolle per videogiochi e una bicicletta elettrica. Secondo gli investigatori, quando non trovava nulla da rubare, danneggiava le attività. E' stato identificato analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle strutture prese di mira E' assistito dall'avvocato Lara Amata. Il giudizio immediato è stato fissato per gennaio.