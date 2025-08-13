Siglata l’intesa tra Seus 118 e Federazione Italiana Nuoto-Sicilia

CATANIA (ITALPRESS) & Potenziare i soccorsi dell& siciliana negli ambienti acquatici e alluvionali. È l& della convenzione sottoscritta da Riccardo Castro, presidente della Seus 118, e Sergio Parisi, presidente

CATANIA (ITALPRESS) – Potenziare i soccorsi dell’emergenza-urgenza siciliana negli ambienti acquatici e alluvionali. È l’obiettivo della convenzione sottoscritta da Riccardo Castro, presidente della Seus 118, e Sergio Parisi, presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto.

L’intesa in particolare sarà operativa con la “FIN Salvamento” (Ente federale affiliato alla FIN) e prevede, a titolo gratuito, di integrare le competenze sanitarie del 118 con quelle tecniche e operative dei salvatori FIN per migliorare la prontezza d’intervento in situazioni critiche come incidenti in mare ed emergenze in ambienti alluvionali. La convenzione è stata firmata all’ospedale Cannizzaro di Catania, alla presenza anche di Vincenzo Malfitana, coordinatore regionale per la Sicilia della FIN Salvamento.

Tra i punti principali c’è la formazione gratuita per gli operatori della Seus, con percorsi ufficiali e rilascio dei brevetti per migliorare le competenze tecnico-sanitarie nel soccorso in acqua. Previsto anche lo sviluppo di un modello operativo integrato, attivabile in tempi rapidi in caso di emergenze straordinarie. Inoltre l’intesa punta ad ottimizzare le risorse umane e strumentali, nel rispetto dei più recenti standard normativi, a contenere i costi (grazie alla gratuità della formazione) e a potenziare la sicurezza e l’efficacia degli interventi.

“L’assessorato regionale della Salute ha sostenuto l’iniziativa, riconoscendone il valore strategico per l’ulteriore potenziamento delle attività di formazione nell’ambito dell’emergenza-urgenza 118 – sottolinea Riccardo Castro -. Questa convenzione è un importante passo avanti per una rete di soccorso ancora più pronta e flessibile negli scenari emergenziali complessi. La Sicilia si conferma pioniera nella cooperazione tra enti di soccorso e realtà specialistiche, con l’obiettivo condiviso di salvare vite umane e migliorare la resilienza a eventi climatici sempre più estremi e imprevedibili”.

Da parte sua, Sergio Parisi sottolinea: “Siamo orgogliosi di mettere a disposizione della Seus 118 la professionalità dei nostri tecnici per contribuire alla sicurezza in Sicilia, soprattutto nei contesti acquatici dove ogni secondo può fare la differenza”.

