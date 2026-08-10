Sicurezza sul lavoro, al via la 10^ edizione del safety manager

Oltre 300 professionisti formati ed un tasso di disoccupazione dell'80%. Da Gela un percorso formativo che negli ultimi quattro anni ha accompagnato centinaia di tecnici verso il mondo del lavoro nel settore della salute e sicurezza.

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GELA. Quella che nel gennaio del 2022 era nata come una scommessa formativa, oggi è diventata una delle iniziative più consolidate nel panorama della formazione specialistica per la salute e sicurezza sul lavoro. Il corso Safety Manager, giunto alla sua 10ª edizione, si prepara ad accogliere una nuova classe di futuri professionisti con avvio previsto nei primi giorni di ottobre 2026.

I numeri raggiunti in questi anni raccontano una storia di crescita costante. Nelle prime nove edizioni sono stati formati oltre 300 professionisti, tra uomini e donne provenienti da diversi percorsi di studio e da differenti realtà lavorative. Ma il dato che più colpisce è quello relativo all'inserimento occupazionale: circa l'80% dei corsisti ha trovato lavoro entro i primi tre mesi dal completamento del percorso formativo.

Un risultato particolarmente significativo in un contesto economico in cui le aziende manifestano una crescente difficoltà nel reperire figure tecniche specializzate in materia di salute, sicurezza e gestione dei cantieri.

Secondo i dati raccolti dall'organizzazione del corso, gran parte dei partecipanti oggi opera come RSPP, ASPP, CSP e CSE, mentre altri hanno trovato collocazione presso imprese di costruzione, società di ingegneria, aziende industriali, committenti pubblici e privati, società di consulenza e grandi realtà del mondo industriale e cantieristico sia in Italia che all'estero.

L'attuale fase di investimenti che interessa il Paese, tra infrastrutture, opere pubbliche, impianti industriali e interventi di riqualificazione, sta infatti generando una domanda di professionisti della sicurezza senza precedenti negli ultimi decenni. In molti casi, la richiesta di tecnici qualificati supera l'offerta disponibile sul mercato.

Proprio per rispondere a questa esigenza è stato sviluppato il progetto Safety Manager, che integra in un unico percorso formativo le competenze necessarie per conseguire le qualifiche di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri (CSP-CSE).

Una formula che consente ai partecipanti di ottenere una preparazione completa e particolarmente apprezzata dalle aziende, riducendo i tempi di formazione e ampliando le opportunità professionali.

Alle spalle del successo del corso c'è un lavoro di continuo aggiornamento dei contenuti didattici. La direzione tecnica del corso, affidata al Dott. Salvatore Marotta, HSE Manager Certificato, forte di oltre venticinque anni di esperienza nel settore HSE, ha costruito nel tempo una rete di relazioni con aziende e professionisti tra i più qualificati del comparto sicurezza, adattando costantemente il programma alle reali esigenze del mercato del lavoro.

Grande spazio viene dedicato alle attività pratiche, alle simulazioni, all'analisi di casi reali, ai laboratori tecnici e alle esercitazioni operative. Un approccio che permette ai partecipanti di acquisire non solo conoscenze normative, ma soprattutto competenze immediatamente spendibili in azienda e nei cantieri.

La 10ª Edizione rappresenta inoltre un traguardo simbolico importante. Dieci edizioni in quattro anni testimoniano la capacità del progetto di rispondere efficacemente ai bisogni di un settore strategico e in continua evoluzione.

A guidare il percorso saranno ancora una volta professionisti con consolidata esperienza nella gestione della sicurezza e dei sistemi HSE. Tra questi il direttore tecnico dell'Accademia HSE Salvatore Marotta, insieme a Guido Amarù e Renzo Cacciatore della Mira Group.

L'obiettivo resta quello che ha caratterizzato il progetto fin dalla sua nascita: trasformare la formazione in una concreta opportunità di crescita professionale e occupazionale.

Per molti corsisti delle edizioni precedenti, il Safety Manager ha rappresentato il primo passo verso una nuova professione. Il settore della salute e sicurezza sul lavoro continua infatti a offrire importanti prospettive occupazionali a diplomati, laureati e professionisti di ogni età. Tra i punti di forza, Mira Group si distingue per il servizio di placement, che consente l'inserimento qualificato delle figure formate presso un network consolidato di aziende clienti, favorendo l'incontro efficace tra competenze professionali e fabbisogni del mercato del lavoro. Grazie a questa attività, i partecipanti vengono accompagnati nel percorso di accesso al mondo del lavoro attraverso il contatto diretto con aziende e committenti alla ricerca di figure qualificate, accelerando i tempi di inserimento professionale e valorizzando le competenze acquisite durante il percorso formativo.

Le iscrizioni alla 10ª Edizione del Safety Manager sono già aperte. L'accesso al percorso avverrà attraverso una fase preliminare di selezione costituita da candidatura, colloquio conoscitivo e colloquio tecnico. Il numero di corsisti ammissibili in aula è limitato dalle normative di settore.

Per un contatto immediato:

📞 Telefono / WhatsApp: 345 882 7811

Salvatore Marotta (Responsabile Tecnico del progetto formativo)

📞 Telefono / WhatsApp: 393 264 5121

Segreteria Corsi