Sicily easy gym: l’esercito della ginnastica protagonista a Gela

L’evento, organizzato dal Team Gymnastics Club guidato da Valter Miccichè, ha coinvolto atleti di tutte le età in gare di ginnastica artistica e ritmica, in un clima di festa natalizia.

Gela. La città si conferma ancora una volta capitale della ginnastica siciliana. Lo scorso weekend presso il Pala Livatino, si è svolto uno dei raduni regionali più importanti della stagione: il "Sicily Easy Gym – Christmas Edition", una manifestazione che ha richiamato oltre 1400 ginnasti provenienti da tutta la Sicilia.

Le giornate di gara hanno visto scendere in pedana atleti di tutte le età, a partire dai più piccoli, dai 3 anni in su, fino alle categorie superiori, regalando al pubblico uno spettacolo fatto di entusiasmo, tecnica e spirito sportivo. Le società sportive partecipanti hanno scelto con convinzione Gela, consapevoli di trovare un’organizzazione solida, strutture adeguate e un’accoglienza ormai collaudata.

Ancora una volta, il Team della Gymnastics Club, guidato dal Valter Miccichè, ha dimostrato grandi capacità organizzative, gestendo numeri importanti con professionalità e competenza. Un lavoro costruito negli anni, grazie all’impegno costante di tecnici e collaboratori che hanno saputo trasformare questo appuntamento in una certezza per tutto il movimento ginnico regionale.

Nel dettaglio, le gare di Ginnastica Artistica hanno previsto la somma dei punteggi agli attrezzi di Corpo Libero, Volteggio e Mini Trampolino, mentre per la Ginnastica Ritmica le atlete si sono confrontate con Cerchio, Nastro, Fune e Palla. Sono state stilate classifiche assolute e classifiche di specialità, premiando il merito e il talento degli atleti. Tutte le squadre salite sul podio hanno ricevuto una coppa, mentre per l’occasione è stato consegnato anche un piccolo omaggio agli atleti e ai tecnici accompagnatori. A rendere l’atmosfera ancora più speciale, le istruttrici vestite a tema natalizio, che hanno contribuito a creare un clima di festa, dove – come da tradizione della manifestazione – l’incontro ha contato più dello scontro.