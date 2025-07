Sicily by Car nuovo main partner del Palermo, il logo sulla maglia rosanero

Sicily by Car è il nuovo main partner del Palermo Fc per la stagione 2025/26, ma l'ambizione è di proseguire congiuntamente ben oltre la fine del prossimo campionato

PALERMO (ITALPRESS) – Non una semplice sponsorizzazione, ma una partnership per costruire insieme un percorso vincente: Sicily by Car è il nuovo main partner del Palermo Fc per la stagione 2025/26, ma l’ambizione è di proseguire congiuntamente ben oltre la fine del prossimo campionato. L’accordo è stato presentato questa mattina allo stadio Renzo Barbera, alla presenza del fondatore di Sicily by Car Tommaso Dragotto e dell’amministratore delegato del club rosanero Giovanni Gardini.

L’azienda, tra le più importanti in Europa nel mondo dell’autonoleggio, sarà l’unico brand presente sul fronte della maglia rosanero sia per la prima squadra che per le formazioni del settore giovanile e femminile; inoltre, nel corso della stagione Sicily by Car e Palermo Fc si muoveranno insieme in una serie di iniziative, per celebrare al meglio i 125 anni del club rosanero ma non solo. Il primo segnale della partnership si avrà venerdì 27 giugno, in occasione del concerto di Radio Italia al Foro Italico.

“Lo scopo di questa partnership è stabilire un rapporto duraturo – sottolinea Dragotto, – Negli ultimi anni i risultati calcistici non sono stati soddisfacenti, ma l’ultima volta che sono venuto allo stadio abbiamo vinto 5-3 (contro il Sassuolo il 6 aprile, ndr). Il percorso del Palermo è lo stesso di Sicily by Car: sognare non significa contemplare, ma lavorare ed essere sempre operativi; anche io sognavo di diventare qualcuno nell’autonoleggio e attraverso il lavoro ce l’ho fatta. Portare il brand di Sicily by Car è un passaggio fondamentale per i nostri obiettivi: se il mio gruppo ha raggiunto risultati di alto livello in Europa non vedo perché non debba succedere pure alla squadra che porta il mio marchio. Non c’è nessuna compagnia in Italia che ha oltrepassato i confini nazionali e sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto”.

Anche nei confronti dei rosa le aspettative di Dragotto sono alte: “Alla gente chiedo di sostenere il Palermo e di rafforzare il senso di appartenenza nei loro cuori: in futuro immagino questa squadra ancora più forte di com’era con Zamparini. In quel periodo avevamo 6-7 giocatori da Nazionale ed era un gruppo meraviglioso, ora lavoreremo con forza per affrontare tutte le problematiche che troveremo davanti: i cittadini meritano traguardi importanti e sono convinto che se la squadra andrà in Serie A Palermo sarà una rivolta positiva”.

Soddisfazione anche da parte di Gardini: “Siamo felici e orgogliosi di dare il via a questo viaggio insieme: c’è stata una sinergia importante tra Dragotto e il Palermo Fc, per stabilire un legame ancora più forte con il territorio attraverso una strategia a lungo periodo. Non è un rapporto di sponsorizzazione ma di partnership, per portare avanti una serie di iniziative volte a rendere proficua la nostra collaborazione: con Sicily by Car abbiamo la stessa voglia di lasciare un segno a Palermo e portare risultati, abbiamo la certezza di aver individuato un partner con cui fare un viaggio lungo e proficuo”.

