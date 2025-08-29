Sicilia, La Russa “Schifani sta lavorando molto bene”

RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) & & Schifani sta lavorando molto bene& Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine di EtnaForum 2025 a Ragalna a proposito del lavoro fatto fin qui dal governo regionale. & an

RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – “Renato Schifani sta lavorando molto bene”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine di EtnaForum 2025 a Ragalna a proposito del lavoro fatto fin qui dal governo regionale. “Siamo ancora lontani dalle candidature – ha continuato La Russa – E’ chiaro che ogni Presidente della Regione si augura di potere completare il lavoro, ma non tocca a me fare indicazioni di nessun genere. Sia per quanto riguarda i sindaci che i Presidenti di regione c’è la necessità di programmare per dieci anni”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).