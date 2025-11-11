"Sicilia come hub dell'Intelligenza artificiale", presentato ddl all'Ars voluto da Scuvera

Un disegno di legge sull'Intelligenza Artificiale presentato all'Ars da Fratelli d'Italia con primo firmatario il deputato regionale Salvatore Scuvera

Palermo. Un Osservatorio Permanente presso l’Ufficio legislativo della Regione e un Centro di alta formazione e ricerca a Castello Utveggio. È quanto prevede un disegno di legge sull'Intelligenza Artificiale presentato all'Ars da Fratelli d'Italia con primo firmatario il deputato regionale Salvatore Scuvera, il quale sottolinea: "la Sicilia potrà essere un Hub all’interno dei Paesi del Mediterraneo per il monitoraggio e lo sviluppo delle competenze relative alla Ai che condizioneranno sempre di più la nostra vita quotidiana in molteplici ambiti». Il capogruppo Giorgio Assenza ha affermato: "È un ddl che ha l'obiettivo di dotare la Sicilia di uno strumento normativo capace di affrontare in modo concreto le sfide dell’Intelligenza Artificiale, puntando molto sulla formazione". Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti anche il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, e il deputato di FdI, Giuseppe Bica. In particolare l'Osservatorio permanente avrà l'obiettivo di vigilare e verificare l’uso etico e consapevole delle nuove tecnologie e dell’Ai, valutando ed informando sugli eventuali rischi. "I suoi compiti saranno monitorare e analizzare gli impatti etici, sociali e giuridici dell'Ai, formulare raccomandazioni per un suo sviluppo responsabile e sostenibile e promuovere la consapevolezza pubblica sui temi e gli algoritmi legati all'Ai" sottolinea Scuvera. L’Osservatorio sarà presieduto dal Capo dell’Ufficio legislativo o da un suo delegato. I componenti saranno i presidenti di Regione e ARS (o loro delegati), un rappresentante di “Sicilia Digitale”, un esperto di Intelligenza Artificiale proveniente dalle Università siciliane, un esperto dal mondo sindacale e datoriale, un rappresentante proveniente dal mondo sociologico e pedagogico, un altro dal mondo industriale e della sostenibilità ambientale e un altro ancora dall’ambito sociale e del terzo settore. Inoltre il ddl prevede che la Regione Siciliana - riconoscendo l'Ai come tecnologia strategica per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio- istituisca il "Centro di alta formazione e ricerca sull'Intelligenza Artificiale” a Castello Utveggio a Palermo. Scuvera conclude: "Il Centro avrebbe lo scopo di promuovere l'eccellenza nella formazione, nella ricerca e nel trasferimento tecnologico nel campo dell'AI, favorendo lo sviluppo di competenze altamente specializzate e la creazione di un ecosistema innovativo in Sicilia. Tra gli obiettivi anzitutto la formazione avanzata per studenti, ricercatori e professionisti in tecnologie Ai. Previsto anche il sostegno alla formazione continua di dipendenti pubblici per la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, con l'acquisizione di competenza nell’ambito dell’Ai. Spazio anche alla ricerca applicata in collaborazione con Cnr, Università, imprese e enti pubblici, tramite focus su sanità, pubblica amministrazione e sostenibilità. Inoltre in base al ddl la Regione promuoverà una selezione internazionale per reclutare formatori, docenti ed esperti altamente qualificati da impiegare presso il Centro di Alta Formazione".