"Siamo un partito vivo e pretendiamo rispetto", all'assemblea Dc folto gruppo gelese

A Caltanissetta, non sono mancate rappresentanze di altri partiti di centrodestra, compreso il parlamentare Ars FdI Salvatore Scuvera

22 febbraio 2026 12:15
Caltanissetta. L'inchiesta giudiziaria che ha toccato il leader Salvatore Cuffaro non inclina la volontà di andare avanti nel progetto Dc. Questa mattina, a Caltanissetta, in tanti hanno voluto riprendere il filo del discorso, interrotto appunto dalle misure cautelari dell'indagine su sanità e politica. "Siamo un partito vivo, siamo liberi e forti", è stato spiegato nel corso dell'assemblea, servita per chiamare a raccolta i democristiani siciliani. C'era un ampio gruppo gelese che a oggi rimane nel partito. I consiglieri comunali Armando Irti e Giuseppe Guastella confermano l'adesione e a Caltanissetta c'erano i dirigenti di sempre con in testa il commissario Giuseppe Licata, l'ex consigliere comunale Vincenzo Cascino, Angelo Barranco e Natino Giannone. "Siamo qui oggi non solo per guardare avanti, in un momento in cui la nostra comunità si è ritrovata sotto un cielo implacabile, anche crudele, con i processi dei media, nei social, i falsi moralisti e gli sciacalli patentati. Siamo qui per dimostrare che la politica, quando è autentica, quando è fondata su valori e radicata nei territori, non si interrompe davanti alle difficoltà. Si rafforza. La passione e i valori di una comunità politica non si interrompono davanti alle difficoltà ma hanno il dovere morale di andare avanti con più vigore e coraggio delle proprie idee e della propria onestà intellettuale", hanno detto i cuffariani che oggi sono chiamati a rivedere quantomeno una certa guida. Non cambiano corso, come sottolineato dal parlamentare Carmelo Pace. "Ci spetta quello che ci siamo guadagnati con il lavoro fatto in questi anni", è stato sottolineato. I democristiani non nascondono di contare sul presidente della Regione Renato Schifani per un rientro nel governo siciliano. A Caltanissetta, non sono mancate rappresentanze di altri partiti di centrodestra, compreso il parlamentare Ars FdI Salvatore Scuvera. Proprio nel centrodestra continuano a rivedersi gli esponenti della Dc, con sullo sfondo un Cuffaro che nonostante l'inchiesta ha comunque segnato la recente storia del gruppo politico. "Vogliamo rispetto per la nostra storia e per la nostra comunità politica", è una delle invocazioni principali pervenute dall'assemblea nissena.

