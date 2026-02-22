"Siamo un partito vivo e pretendiamo rispetto", all'assemblea Dc folto gruppo gelese

A Caltanissetta, non sono mancate rappresentanze di altri partiti di centrodestra, compreso il parlamentare Ars FdI Salvatore Scuvera

Caltanissetta. L'inchiesta giudiziaria che ha toccato il leader Salvatore Cuffaro non inclina la volontà di andare avanti nel progetto Dc. Questa mattina, a Caltanissetta, in tanti hanno voluto riprendere il filo del discorso, interrotto appunto dalle misure cautelari dell'indagine su sanità e politica. "Siamo un partito vivo, siamo liberi e forti", è stato spiegato nel corso dell'assemblea, servita per chiamare a raccolta i democristiani siciliani. C'era un ampio gruppo gelese che a oggi rimane nel partito. I consiglieri comunali Armando Irti e Giuseppe Guastella confermano l'adesione e a Caltanissetta c'erano i dirigenti di sempre con in testa il commissario Giuseppe Licata, l'ex consigliere comunale Vincenzo Cascino, Angelo Barranco e Natino Giannone. "Siamo qui oggi non solo per guardare avanti, in un momento in cui la nostra comunità si è ritrovata sotto un cielo implacabile, anche crudele, con i processi dei media, nei social, i falsi moralisti e gli sciacalli patentati. Siamo qui per dimostrare che la politica, quando è autentica, quando è fondata su valori e radicata nei territori, non si interrompe davanti alle difficoltà. Si rafforza. La passione e i valori di una comunità politica non si interrompono davanti alle difficoltà ma hanno il dovere morale di andare avanti con più vigore e coraggio delle proprie idee e della propria onestà intellettuale", hanno detto i cuffariani che oggi sono chiamati a rivedere quantomeno una certa guida. Non cambiano corso, come sottolineato dal parlamentare Carmelo Pace. "Ci spetta quello che ci siamo guadagnati con il lavoro fatto in questi anni", è stato sottolineato. I democristiani non nascondono di contare sul presidente della Regione Renato Schifani per un rientro nel governo siciliano. A Caltanissetta, non sono mancate rappresentanze di altri partiti di centrodestra, compreso il parlamentare Ars FdI Salvatore Scuvera. Proprio nel centrodestra continuano a rivedersi gli esponenti della Dc, con sullo sfondo un Cuffaro che nonostante l'inchiesta ha comunque segnato la recente storia del gruppo politico. "Vogliamo rispetto per la nostra storia e per la nostra comunità politica", è una delle invocazioni principali pervenute dall'assemblea nissena.