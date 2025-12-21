"Siamo opposizione e nella rete Spazio civico", "Mazzarino lab" con Giuiusa Branciforti e Nicosiano

Il presidente Damiano Arena, che fa parte del gruppo consiliare, e il segretario Marilena Fardella, dopo il lavoro che ha portato il movimento all'assemblea cittadina, lasciano le loro cariche e si concentreranno sull'azione per espandere la rete civica

Mazzarino. “Mazzarino lab” cambia i volti nella struttura interna del movimento ma non muta la direzione intrapresa, all'opposizione del sindaco Faraci e pienamente inserito nel progetto “Spazio civico”. Non a caso, in serata, nel corso del congresso cittadino, tenutosi a palazzo Alberti, campeggiava non solo il simbolo del movimento ma anche quello di “Spazio civico”, la rete fuori dai partiti che ha in “Mazzarino lab” uno dei punti d'esordio, insieme a “Una Buona Idea” del sindaco Terenziano Di Stefano. Il primo cittadino gelese e il gruppo che si rifà a lui non hanno potuto partecipare al congresso mazzarinese ma hanno inviato i loro saluti. Il presidente Damiano Arena, che fa inoltre parte del gruppo consiliare, e il segretario Marilena Fardella, dopo il lavoro che ha portato il movimento all'assemblea cittadina, lasciano le loro cariche e si concentreranno sull'azione per espandere la rete civica in provincia “e speriamo anche a livello regionale”. Il nuovo presidente è Maurizio Giuiusa Branciforti. La segreteria di “Mazzarino lab” va invece a Cettina Nicosiano, assente a causa di un grave lutto familiare. Il vicepresidente è Laura Fardella mentre il vice di Nicosiano sarà Maria Concetta Cusenza. “E' una dirigenza soprattutto al femminile che rappresenta la nostra comunità, da sempre aperta e vicina alla città. Continueremo a stare tra i cittadini e a portare avanti le loro istanze”, hanno detto nei loro interventi i dirigenti del gruppo. Sul civismo contano parecchio e sulla forza di “tanti movimenti che sono fuori dai partiti ma che rappresentano la gente vera e i territori”. Il tesoriere è Totò Gazziano. Nel corso dei lavori, cittadini, esponenti di “Mazzarino lab” e il gruppo consiliare, hanno esposto quanto fatto fino a oggi e ribadito che si andrà avanti senza rinunciare allo spirito iniziale. “Siamo semplici cittadini che vogliono sapere e che affrontano i tanti problemi di questo territorio”, hanno riferito. Ai lavori del congresso hanno partecipato pure esponenti di altri gruppi consiliari e non solo.