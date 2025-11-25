"Sia 25 novembre ogni giorno", Alario: "Rispetto, dignità e giustizia, contro violenza sulle donne"

Il segretario Ugl si rivolge alle istituzioni

Gela. “Non sia solo una giornata simbolica ma sia 25 novembre ogni giorno”. Il segretario confederale dell'Ugl Andrea Alario rimarca l'importanza di un messaggio netto contro la violenza a danno delle donne. “Purtroppo, i numeri rimangono preoccupanti – dice – ancora troppe donne sono vittime di rapporti che le costringono a sottostare alla violenza dei loro partner e non solo, fino a sfociare nella piaga dei femminicidi. Come sindacato, ogni giorno impegnato nella tutela del lavoro e del diritto alla dignità, guardiamo anche a ciò che accade nei luoghi di lavoro. Non è accettabile che ci siano discrepanze salariali tra uomini e donne, in più settori”. Inoltre, il segretario Ugl si rivolge alle istituzioni. “Le manifestazioni di oggi sono fondamentali – aggiunge – non dimentichiamo però che il senso di giustizia e di rispetto va forgiato già nelle scuole, nella formazione familiare, nel concetto stesso di tessuto sociale. Vanno scardinati tabù che poi rischiano di diventare terreno di coltura per la violenza di genere”.

In foto il segretario Ugl Andrea Alario