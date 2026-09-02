Si ribalta mezzo agricolo, 30enne muore nel Palermitano

Sull'episodio indagano i carabinieri insieme agli agenti dello Spresal dell'Asp Palermo.

PALERMO (ITALPRESS) – Drammatico incidente sul lavoro a Ciminna, in provincia di Palermo: un 30enne originario del Gambia è morto dopo che il mezzo su cui viaggiava si è ribaltato. L’incidente è avvenuto in un’azienda agricola: l’impatto ha provocato una ferita letale sul collo dell’uomo, inutile ogni tentativo di soccorso ad opera dei sanitari. Sull’episodio indagano i carabinieri insieme agli agenti dello Spresal dell’Asp Palermo.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS)