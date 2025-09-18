Si intensifica l’offensiva israeliana a Gaza, 83 morti
18 settembre 2025 07:30
ROMA (ITALPRESS) - L'esercito israeliano ha ucciso 83 palestinesi in tutta la Striscia di Gaza, tra cui 61 persone a Gaza City, dove martedì è iniziata l'offensiva di terra. Lo riferisce l'emittente del Qatar Al-Jazeera. In un attacco vicino all'ospedale Al-Shifa, almeno 13 persone sono state uccise. L'Euro-Med Human Rights Monitor ha affermato che l'esercito israeliano ha intensificato l'uso di veicoli blindati con trappole esplosive per demolire i quartieri residenziali nella città di Gaza.
