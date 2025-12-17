Un compleanno speciale in municipio, festeggiati i 50 anni di "Peppe" Trubia

Giuseppe “Peppe” Trubia ha potuto tagliare la torta e brindare al mezzo secolo di vita

Gela. In città lo conoscono tutti, soprattutto in ambito sportivo e non solo. Oggi ha compiuto 50 anni e ha chiesto e ottenuto già da alcuni mesi di poter festeggiare nella casa comunale. Nella stanza del sindaco Terenziano Di Stefano, Giuseppe “Peppe” Trubia ha potuto tagliare la torta e brindare al mezzo secolo di vita. C’erano i genitori, la sorella, amici e diversi politici che lo conoscono bene. Per l’occasione anche il presidente del Gela Calcio, Toti Vittoria, squadra di cui è tifosissimo, ha voluto donare una maglia ufficiale del club. Un momento di inclusione e gioia condivisa con i familiari, che hanno ringraziato per la sensibilità l’amministrazione comunale.