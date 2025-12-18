Gela, rescissione contrattuale con il classe ‘07 Flavio Ferrigno

Misiti perde un’altra pedina del proprio scacchiere, già a corto di uomini dopo una serie di addii eccellenti che potrebbe non essere ancora finita.

Gela. Flavio Ferrigno ha rescisso il proprio contratto con il Gela e non è più un giocatore biancazzurro. Su di lui alcune squadre di Serie D, fra cui la Sancataldese. Misiti perde un’altra pedina del proprio scacchiere, già a corto di uomini dopo una serie di addii eccellenti che potrebbe non essere ancora finita. Sembra sulla via dell’addio anche Franco Sbuttoni, pronto ad approdare a Fasano, nel girone H.

Gli unici due colpi in entrata del sodalizio biancazzurro, finora, sono Leandro Teijo e Rodolfo Sinatra, entrambi centrocampisti. Il primo ha già avuto modo di scendere in campo e ha dato ottimi segnali al proprio tecnico, con il suo minutaggio che va mano a mano crescendo. Il secondo, invece, è stato ufficializzato nella giornata di ieri e dovrebbe esordire con la nuova divisa domenica, in occasione della gara casalinga contro la Gelbison.