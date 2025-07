Si giurano amore davanti a Marco Mengoni: Mirko e Francesco sposi

Una conoscenza nata online, come tante storie dei nostri tempi, ma che sin dall’inizio ha avuto qualcosa di speciale

Gela. Dal primo messaggio sui social alla proposta di matrimonio sotto le note di Marco Mengoni: la storia d’amore di Mirko e Francesco è una favola moderna lunga nove anni. Mirko, originario di Gela ma residente a Milazzo dove vive e lavora, e Francesco si sono conosciuti nel dicembre del 2016. Una conoscenza nata online, come tante storie dei nostri tempi, ma che sin dall’inizio ha avuto qualcosa di speciale. “La nostra relazione è iniziata sui social,” racconta Mirko, “ma poi non abbiamo perso tempo: abbiamo voluto incontrarci di persona, conoscerci davvero. Da lì, non ci siamo più lasciati". E infatti, sono passati nove anni da quel primo contatto virtuale, anni vissuti insieme tra affetto, crescita e sogni condivisi. Uno su tutti: quello di sposarsi. E ieri, in un contesto carico di emozione e significato, Mirko ha deciso di fare il grande passo. Durante il concerto di Marco Mengoni, artista amatissimo da entrambi e già simbolicamente presente all’inizio della loro storia (fu proprio Francesco a dedicare un concerto via telefono a Mirko, prima ancora di incontrarlo dal vivo), è arrivata la proposta. “Ho scelto il concerto di Mengoni perché fa parte della nostra storia. Quando ancora non ci conoscevamo di persona, Francesco me ne fece vivere uno in diretta telefonica. È stato un momento che non ho mai dimenticato". Tra luci, musica e applausi, Mirko si è inginocchiato, e Francesco ha detto sì. Ora non resta che ufficializzare la data delle nozze, che sarà annunciata a breve. Una storia d’amore autentica, nata nella quotidianità digitale e cresciuta nella realtà, fino a trasformarsi in un progetto di vita condiviso. E con una colonna sonora che sa di emozione, unione e futuro.