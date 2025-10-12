Si era allontanato da casa per poi farvi ritorno, morto il trentunenne Andrea Scicolone

Sembra abbia avvertito un malore

Gela. Appena due giorni fa aveva fatto ritorno nell'abitazione di famiglia, dopo essersi allontanato per circa quarantotto ore senza dare proprie notizie. Nelle scorse ore, è deceduto il trentunenne Andrea Giuseppe Scicolone. Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto. Sembra abbia avvertito un malore e sia stato accompagnato da un familiare al pronto soccorso dell'ospedale "Vittorio Emanuele". Le sue condizioni si sarebbero aggravate fino al decesso. A questo punto, non sono da escludere approfondimenti investigativi.