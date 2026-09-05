Si alza il sipario sulla nuova Serie D: Gela protagonista in casa del Sambiase

La gara si giocherà alle 17 e l’ingresso all’impianto giallorosso sarà concesso anche ai tifosi biancazzurri che vorranno viaggiare oltre lo Stretto per supportare ancora una volta i propri beniamini.

Gela. Primo weekend di campionato per il Gela, pronto per partire alla volta della Calabria. Biancazzurri protagonisti domani al Guido D’Ippolito di Lamezia Terme in occasione della prima giornata di Serie D. L’antagonista di domani è il Sambiase, reduce dal ko ai rigori in Coppa Italia dello scorso weekend contro i rivali della Vigor Lamezia dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari.

Gli uomini di Tony Lio cercano l’immediato riscatto e sono pronti a dare filo da torcere al Gela. Dal canto loro, anche gli uomini di Fabio Comandatore sono a caccia del primo sorriso stagionale dopo aver perso in casa del Licata ai preliminari di Coppa. Un buon risultato darebbe morale ai biancazzurri in vista di un campionato ostico in cui ogni punto pesa notevolmente in ottica salvezza.

In settimana, il Gela ha accolto ben nove giocatori, tra riconferme, rientri in patria e new entry. Adesso serviranno le prime risposte in occasione di una gara complicata su un campo tutt’altro che semplice da sbancare. L’anno scorso, i biancazzurri collezionarono due ko contro il Sambiase, per 0-3 il primo e per 2-1 il secondo. Tony Lio sa come mettere in difficoltà le proprie avversarie e domani cercherà di togliersi un’altra soddisfazione a discapito di un Gela prevalentemente nuovo e in cerca di conferme.

Con ogni probabilità, Comandatore schiererà un 4-3-3 offensivo: tra i pali ancora Colace, supportato da Nardo, Camilleri, Giuliano e Ferrigno. Ceesay e Vogiatzis in cabina di regia, mentre Aperi dovrebbe agire alle spalle di Nanapere. Sulle corsie laterali Nardella e Lanza.

La gara si giocherà alle 17 e l’ingresso all’impianto giallorosso sarà concesso anche ai tifosi biancazzurri che vorranno viaggiare oltre lo Stretto per supportare ancora una volta i propri beniamini.