Sì a mozioni: dal sostegno ai giovani con disagi psicologici e fino allo stadio intitolato a Tuccio

In aula, si tornerà martedì prossimo, per una seduta ordinaria, fissata dal presidente Giudice, con all'ordine del giorno diverse variazioni di bilancio

Gela. A inizio settimana, nonostante l'attenzione istituzionale sia concentrata sulla vertenza sanità, l'assise civica, senza alcuna frizione tra maggioranza e opposizione, ha dato il via libera a diverse mozioni, a conclusione del question time. Sono state approvate quella per l'istituzione di uno sportello di supporto per i giovani che affrontano difficoltà psicologiche, avanzata dal consigliere M5s Vincenzo Tomasi, e ancora l'iniziativa, bipartisan (illustrata dal consigliere Giorrannello), per l'intitolazione dello stadio comunale al compianto presidente del Gela calcio Angelo Tuccio. Il sì è arrivato inoltre per l'esenzione Imu in favore di privati che decidessero di cedere immobili ad associazioni del terzo settore, impegnate a livello sociale, su mozione del gruppo “Una Buona Idea”. L'assenso è pervenuto per un piano di piantumazione di alberi, così come indicato dal consigliere FdI Sara Cavallo, per l'avvio di mercatini in centro storico (su mozione della dem Fasciana), e su un progetto di abbellimento di via Bastione, sempre a firma Fasciana. In apertura di seduta, il consigliere civico Sincero e il dem Moscato hanno fatto un appello per l'avvio di iniziative volte alla raccolta del sangue, a partire da una partecipazione diretta degli esponenti politici locali. In aula, si tornerà martedì prossimo, per una seduta ordinaria, fissata dal presidente Giudice, con all'ordine del giorno diverse variazioni di bilancio.