Shoah, Fontana “Milioni di vite innocenti spezzate dal nazifascismo”
A cura di Redazione
27 gennaio 2026 07:55
ROMA (ITALPRESS) - "Ricordiamo oggi milioni di vite innocenti spezzate dal nazifascismo, da un'ideologia di odio e negazione della dignità umana. Onore a chi, a rischio della vita, scelse l'umanità contro l'indifferenza". Così su X il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione del Giorno della Memoria.
- Foto IPA Agency -
(ITALPRESS).