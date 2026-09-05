Sgomberi Iacp, Sincero: "Serve soluzione, governo riapra i termini senza vincolo temporale"

Fino a oggi, nonostante la loro volontà di mettersi in regola, una soluzione complessiva non si vede

Gela. Gli occupanti degli alloggi Iacp, in questi giorni, stanno rilanciando vicende sempre molto delicate che attengono al diritto alla casa. Fino a oggi, nonostante la loro volontà di mettersi in regola, una soluzione complessiva non si vede. Il governo regionale non ha riaperto il capitolo. "La questione degli sfratti Iacp è stata più volte dibattuta. Come ho sempre sostenuto oggi esiste solo un modo per consentire di regolarizzare queste posizioni, ossia riaprire i termini e togliere il limite del 31 dicembre 2017. Purtroppo - dice il consigliere comunale di "Una Buona Idea" Davide Sincero -devo constatare che il mio appello, che poi è il grido di allarme di tanti nostri concittadini, è caduto nel vuoto. Nuovamente chiedo ai nostri deputati locali di maggioranza di non girarsi dall'altra parte. Chi governa non deve festeggiare il tempo di durata ma eventualmente metodi e risultati. Oggi, bisogna avere il coraggio di usare lo stesso metodo già adottato per altri e consentire ai nostri concittadini di regolarizzare le proprie posizioni. Si vada contro le decisioni del governo nazionale, che nelle Regioni del nord ha fatto scelte diverse in materia di abusivismo. Bisogna intervenire e subito perché c'è da garantire un tetto ai nostri cittadini".