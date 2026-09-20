Sgomberi Iacp, comitato occupanti scrive a Schifani: "Ci dia dignità, metta fine a questo incubo"

Molte famiglie hanno a carico bambini piccoli, come nel caso del nucleo familiare sgomberato in via Attica. L'appello rivolto al presidente della Regione è chiaro

Gela. “Siamo disperati e c'è chi non riesce più neanche a dormire di notte, a causa dell'ansia”. Il comitato degli occupanti degli alloggi Iacp ha scritto una lettera al presidente della Regione Renato Schifani. Gli sgomberi delle ultime settimane e quelli in programma successivamente non danno spazio a soluzioni che possano tutelare il diritto alla casa. “Ci sfrattano da case che abbiamo occupato quando erano murate e in condizioni estreme – scrivono a Schifani – siamo stati noi, con i nostri piccoli risparmi, a renderle abitabili. Non sono solo case, sono i luoghi dove crescono i nostri bambini, che meritano una possibilità di riscatto sociale”. Gli occupanti da settimane sono impegnati in incontri con il sindaco Terenziano Di Stefano, che a sua volta si è già interfacciato con gli uffici regionali, insieme all'assessore ai servizi sociali Valeria Caci. Una relazione sulla vicenda degli alloggi Iacp in città è stata trasmessa proprio in Regione. “Non chiediamo nessun privilegio – scrivono ancora al presidente Schifani – vogliamo solo la possibilità di essere messi in regola, pagando quello che è necessario. Non ci interessa l'incertezza vogliamo stare nella piena legalità”. Molte famiglie hanno a carico bambini piccoli, come nel caso del nucleo familiare sgomberato in via Attica. L'appello rivolto al presidente della Regione è chiaro, “la preghiamo, con rispetto e fiducia, di mettere fine a questo incubo, dandoci una serenità che da anni ormai attendiamo”.