L'appello Sfratti Iacp, Sincero: "Politica regionale non può voltarsi dall'altra parte"

È il consigliere comunale di "Una Buona Idea" Davide Sincero a rinnovare la richiesta

Gela. L'appello è ancora una volta rivolto alla politica regionale, davanti al blocco, da parte del governo regionale e della maggioranza, della norma che avrebbe potuto prorogare i termini per la regolarizzazione degli occupanti Iacp. È il consigliere comunale di "Una Buona Idea" Davide Sincero a rinnovare la richiesta. "Non posso che condividere il grido di aiuto che gli inquilini dello Iacp hanno lanciato ieri chiedendo un incontro con il presidente Schifani. Il modo in cui è stato estromesso il subemendamento, che prevedeva la regolarizzazione spostando semplicemente la data di scadenza, dimostra una chiara volontà di non occuparsi delle fasce più deboli. Ma non è tempo di polemiche, bisogna lavorare tutti insieme e trovare una soluzione. Il sindaco sta cercando in qualsiasi modo di porre un rimedio a quello che rischia di essere una bomba sociale pronta a scoppiare in qualsiasi momento. Credo che sia opportuno che tutte le forze politiche sostengano questa battaglia anche andando contro i diktat dei propri partiti. Mettiamoci a loro fianco e senza distinzione di colore politico lavoriamo al fine di dare serenità ai nostri concittadini", dice Sincero.