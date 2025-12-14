Settimo sorriso per l’Ecoplast: Volley Messina battuta 3-1

Altra prestazione autorevole da parte dei rossoneri, a quota sette vittorie in campionato.

Gela. L’Ecoplast Volley continua a macinare vittorie su vittorie. “PalaJuvara” espugnato e Team Volley Messina battuta a domicilio. Altro tris per i gelesi, che sconfiggono gli avversari per 3-1. Il primo set è a tinte rossonere: 17-25 il punteggio al termine di un parziale ben giocato dall’Ecoplast. Nel secondo arriva la reazione dei locali, che riaprono la gara pareggiando col punteggio di 25-20. I peloritani tentano anche la rimonta ma Tilaro e compagni mettono il muso avanti, aggiudicandosi il terzo set per 23-25. I padroni di casa subiscono il contraccolpo psicologico e nel quarto set scende in campo una sola squadra. 18-25 il punteggio in favore dell’Ecoplast, che fa sette su sette in campionato e mantiene l’imbattibilità.