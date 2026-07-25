Settefarine, tir danneggiavano abitazione: collocati dissuasori, "grazie al comandante Cozzo"

Sono stati installati dissuasori che non permettono ai mezzi di valicare il marciapiede durante il loro transito, mantenendoli distanti dall'immobile

Gela. La loro abitazione, nella parte esterna, veniva spesso urtata da tir o altri mezzi pesanti in transito in via Juvara, a Settefarine. Una vicenda che abbiamo segnalato. Per la famiglia Ficarra, dopo quasi quarant'anni, una soluzione è stata attuata dalla polizia locale e dal comandante Massimo Cozzo (che a breve dovrà lasciare il presidio a seguito di decisione della giustizia amministrativa). Sono stati installati dissuasori che non permettono ai mezzi di valicare il marciapiede durante il loro transito, mantenendoli distanti dall'immobile che ha appunto subito danni nel corso del tempo. La famiglia Ficarra ha voluto pubblicamente ringraziare il comandante Cozzo e il corpo della polizia locale per l'intervento.