Sette e abusi a corsi yoga, arrestato 59enne a Torino per riduzione in schiavitù

TORINO (ITALPRESS) - I Carabinieri del Comando Provinciale di Torino stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cinquantanovenne ritenuto responsabile...

TORINO (ITALPRESS) - I Carabinieri del Comando Provinciale di Torino stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cinquantanovenne ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo di Torino sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno permesso di documentare come l'uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avvicinasse persone con vulnerabilità ospitandole all'interno di una comunità residenziale da lui gestita dove si consumavano violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.

- Foto: Ufficio stampa Carabinieri -

(ITALPRESS).