Servizio rifiuti, tutte le scelte per il rinnovo del contratto: "Più efficienza e controlli"

L'amministrazione ha definito le proprie richieste che saranno ufficialmente trasmesse a Impianti Srr

Gela. L'impalcatura generale del servizio rifiuti va efficientata e adeguata. È stato ribadito dal sindaco Terenziano Di Stefano e dall'assessore all'ambiente Giuseppe Fava, nel corso di un incontro operativo, tenutosi in municipio, in presenza, tra gli altri, dei riferimenti tecnici di Impianti Srr, la società in house che gestisce le attività in città e in tutti i Comuni dell'ambito. Nell'arco dei prossimi giorni, saranno ufficialmente trasmesse le richieste dell'amministrazione, indirizzate a Impianti. In questo modo, si andrà in direzione di un rinnovo contrattuale, basato appunto su un adeguamento degli interventi. Gli uffici del settore ambiente e il gruppo operativo, coordinato dall'architetto Santi Nicoletti, hanno elaborato indicazioni precise, condivise dall'amministrazione. Impianti dovrà assicurare il diserbo dopo lo sfalcio nelle aree verdi (quest'ultimo affidato a Ghelas) e ancora ampliare le attività alla zona industriale. La pulizia delle aree mercatali verrà mantenuta ma ricomprendendo pure quella degli spazi limitrofi (sul punto ci saranno ulteriori verifiche). Operai e mezzi di Impianti dovranno coprire tutte quelle aree verdi nelle quali si riscontra la presenza di rifiuti. Tecnici comunali e amministrazione insistono inoltre sul fatto che la raccolta porta a porta vada finalizzata dando priorità assoluta ai mastelli, cercando di limitare al massimo i sacchetti di plastica. Il gruppo di controllo sta concentrando molta attenzione sulla raccolta della frazione indifferenziata: ancora oggi infatti si conferisce senza un ordine preciso e con tipologie previste in altre fasce. Più controlli e tracciabilità nelle isole ecologiche, installando videosorveglianza, e una raccolta porta a porta che possa essere effettuata con sistemi capaci di riconoscere l'utente (attraverso sacchetti con codici a barre), nella prospettiva della "tariffazione puntuale" e della premialità, sono punti essenziali per il gruppo operativo e per l'amministrazione. Dovranno esserci ispettori ambientali, "a cura di Impianti", in grado di controllare il territorio. "Sono tutte scelte finalizzate a migliorare il servizio, che va adeguato alle esigenze della città e a una più coerente organizzazione - spiega l'assessore Fava - vogliamo decoro e intendiamo contrastare chi ancora oggi viola le regole. A Impianti forniremo le nostre richieste e vigileremo affinché vengano pienamente attuate".